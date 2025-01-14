«На нашей выставке вы узнаете о голоде и смерти, о разлученных семьях и навсегда потерянных детях, о боли и отчаянии людей. Вы увидите письма детей, которые записывали даты смерти своих родных и ждали своей собственной погибели», — заявил дипломат в ходе открытия.
Небензя добавил, что мир не должен забывать о преступлениях, которые учинили немецкие войска и их европейские союзники в Ленинграде. Это вопрос не только памяти, но и установления истинной справедливости по отношению к жертвам страшной трагедии.
В Совбезе ООН одновременно с этим толкнул речь украинский неонацист Валерий Горишний, которого на заседание по обращению с пленными пригласила Британия. По словам зампостпреда РФ Полянского, это всё, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии.