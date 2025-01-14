Глава Пермского края вручил медаль за заслуги перед регионом герою СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Андрею Бекеру, который четырежды становился кавалером Ордена Мужества, почетную награду. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«История подвигов нашего земляка Андрея Геннадьевича Бекера впечатляет. В ходе специальной военной операции он спас сослуживцев, попавших в засаду, за что и был награжден четвертым Орденом Мужества. Сейчас Андрей Геннадьевич командует снайперским взводом», — написал губернатор в сообщении.
Дмитрий Махонин вручил герою медаль «За заслуги перед Пермским краем» и поблагодарил за службу земляка.