Глава Пермского края вручил медаль за заслуги перед регионом герою СВО

«История подвигов нашего земляка Андрея Геннадьевича Бекера впечатляет. В ходе специальной военной операции он спас сослуживцев, попавших в засаду, за что и был награжден четвертым Орденом Мужества. Сейчас Андрей Геннадьевич командует снайперским взводом», — написал губернатор в сообщении.