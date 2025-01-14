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Глава Пермского края вручил медаль за заслуги перед регионом герою СВО

Андрей Бекер четырежды становился кавалером Ордена Мужества.

Источник: Соцсети

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Андрею Бекеру, который четырежды становился кавалером Ордена Мужества, почетную награду. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«История подвигов нашего земляка Андрея Геннадьевича Бекера впечатляет. В ходе специальной военной операции он спас сослуживцев, попавших в засаду, за что и был награжден четвертым Орденом Мужества. Сейчас Андрей Геннадьевич командует снайперским взводом», — написал губернатор в сообщении.

Дмитрий Махонин вручил герою медаль «За заслуги перед Пермским краем» и поблагодарил за службу земляка.