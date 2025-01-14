Что повлияет на тарифы за ЖКУ в Башкирии в 2025 году

Напомним, региональные власти формируют тарифы самостоятельно — в рамках предельного значения, установленного кабмином для каждого региона. О том, какие именно факторы влияют на рост тарифов, когда они утверждаются и, самое главное, как изменится стоимость коммунальных услуг для жителей Башкирии в 2025 году, читайте в интервью «Башинформа» с председателем государственного комитета РБ по тарифам Наилем Шарафутдиновым.
— Наиль Фанилевич, как принимаются тарифы и каким образом они утверждаются?
— Как и предыдущие несколько лет подряд: на основании постановления правительства РФ, которое устанавливает предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги для всех регионов, с учетом обоснованных корректировок затрат ресурсоснабжающих организаций. Поясню подробнее. Сначала правительство России утверждает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. При этом учитываются множество факторов: изношенность сетей, необходимость модернизации и реконструкции, объем реализуемых коммунальных услуг, другие внутренние и внешние факторы. Затем каждый регион может варьировать эту цифру — предельное отклонение для нашего региона — всего 2,1 процента. Согласитесь, стоимость ресурсов в разных населенных пунктах не может быть одинаковой. И поэтому каждый год, до 1 мая каждая ресурсоснабжающая организация должна направить нам заявление и обосновывающие документы по корректировке или утверждению нового тарифа.
Кстати, перечень документов для обоснования строго регламентирован федеральным законодательством. То есть никто не может включить в этот перечень какие-то дополнительные сметы, расходы, не указанные в законе. Более того, мы обязательно проводим экспертизу каждого заявления и тщательно проверяем обоснованность всех расходов: нужны они предприятию или нет. При необходимости делаем дополнительные запросы. И только потом, на заседании правления Госкомитета, куда приглашаются представители прокуратуры и управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии, принимаются решения об установлении тарифов в республике.
Хочу особо подчеркнуть, что коллеги из прокуратуры, УФАС по РБ, межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе республики заранее изучают этот проект. Мы направляем его им не менее чем за 10 дней до заседания правления. Кроме того, публикуем на нашем сайте. И уже по итогам заседания принимается решение об установлении тарифов, после чего оно размещается на официальном сайте госкомитета, а также в ГИС ЖКХ.
— Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в 2025 году?
— В Башкирии в первом полугодии 2025 года тарифы останутся такими же, что были и во втором полугодии 2024-го. Индексация предусмотрена только с 1 июля этого года, не раньше. Если помните, правительство России утвердило для нашей республики средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 14,6%, предельно допустимое отклонение от величины этого индекса — 2,1%.
В декабре прошлого года распоряжением Главы республики утверждены предельные (максимальные) индексы по муниципалитетам Башкирии в размере 16,7%. Это совсем не значит, что итоговый платеж у всех жителей республики увеличится на 16,7%. Это максимальная величина, утвержденная на федеральном уровне. Все зависит от объемов потребления коммунальных услуг и степени благоустройства жилого помещения. В любом случае, рост платы за ЖКУ не превысит установленных законом значений.
Так, с 1 июля этого года средневзвешенные тарифы для населения Башкирии изменятся на водоснабжение на 13,7%, водоотведение — 14,1%, теплоснабжение — 16,1%, электроснабжение и газоснабжение — на 12,6% и 10,3% соответственно.
— В «платежке» за коммунальные услуги значительную долю занимают затраты на отопление. Из чего складывается тариф на тепловую энергию и какие факторы повлияют на него в этом году?
— Главным фактором роста тарифов на тепловую энергию является необходимость качественного теплоснабжения, реализация инвестиционных проектов, осуществление ремонтных программ, изменение оптовых цен на газ для предприятий ТЭК, а также для организаций сферы ЖКХ. По прогнозу, с 1 июля 2025 года рост составит 21,3%. Как вы знаете, к ТЭК относятся все теплоснабжающие компании. Конечно, это оказывает значительное влияние на конечные тарифы для потребителей, поскольку топливная составляющая в структуре тарифа превышает 60%.
Если говорить о том, как рассчитывается тариф, то все экономически обоснованные затраты делятся на полезный отпуск. Он складывается из показаний приборов учета, а в случае их отсутствия — исходя из действующих нормативов. Причем в тарифах учитываются только затраты, непосредственно связанные с качественным и бесперебойным оказанием услуг.
— Вы говорили, что проводите экспертизу представленных ресурсоснабжающими организациями документов. Все ли затраты принимаются или же есть часть, которая исключается как необоснованная?
— Для нас важно соблюсти баланс интересов между потребителями и поставщиками коммунальных ресурсов. Основным результатом работы, с точки зрения потребителей, является исключение госкомитетом необоснованных и неподтвержденных затрат из тарифов. Так, экономический эффект на 2025 год от государственного регулирования составил 23,61 млрд рублей.
Например, в тарифах по электроснабжению размер необоснованных и неучтенных затрат, подлежащих исключению, составил почти 7 млрд рублей. В процентном выражении — это 29% необоснованных затрат от заявленных значений регулируемыми организациями. Если бы мы не исключили эти предложения по затратам, то дополнительный рост тарифов мог бы составить 22%. Поэтому, повторюсь, мы строго учитываем и просчитываем все затраты каждой ресурсоснабжающей организации в тарифах.
— Предусматриваются ли средства на обновление и модернизацию ресурсоснабжающих организаций при установлении тарифов?
— Конечно, они реализуют свои инвестиционные программы, в том числе за счет тарифов. В составе затрат регулируемых организаций Башкирии источники финансирования для реализации мероприятий, утвержденных инвестпрограммами, составили 8,72 млрд рублей. На долю электроэнергетики приходится сейчас 70%, тепловой энергии — 23%, водоснабжения и водоотведения — 6,4%, ТКО — 0,6%. По всем сферам деятельности инвестиционная составляющая выросла на 11,5%. В прошлом году этот показатель составлял 7,82 млрд рублей. Если проанализировать по сферам деятельности, то в электроэнергетике региона объем инвестиций остался на прежнем уровне — более 6,1 млрд рублей. В остальных сферах произошёл существенный рост, который в совокупности составляет 53%. Нужно понимать, что инвестпрограммы — важнейшая часть деятельности компаний. Без замены трубопроводов, водоводов, других сетей есть большая опасность коммунальных аварий, особенно в зимний период.
— Как вы сказали выше, тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в рамках утвержденных ограничений. Предусмотрен ли контроль за их соблюдением?
— Мы проводим ежемесячный мониторинг соблюдения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по формам, направляемым ФАС по Единой информационно-аналитической системе. Они заполняются и проверяются нами на актуальность, в том числе по таким показателям, как: тарифы, наименование ресурсоснабжающих организаций, нормативы и объемы потребления, численность граждан, проживающих в той или иной степени благоустройства. При необходимости запрашиваем в муниципалитетах, а также у ресурсоснабжающих организаций всю необходимую нам информацию. Результаты мониторинга ежемесячно направляются в антимонопольную службу и, конечно, публикуются на нашем официальном сайте.
Немаловажным условием для правильного расчета индекса роста платы граждан является то, что объемы потребления и набор коммунальных услуг необходимо принимать те, которые были в декабре предыдущего года. Такой порядок утвержден действующим законодательством.