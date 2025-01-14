Что повлияет на тарифы за ЖКУ в Башкирии в 2025 году

— Как и предыдущие несколько лет подряд: на основании постановления правительства РФ, которое устанавливает предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги для всех регионов, с учетом обоснованных корректировок затрат ресурсоснабжающих организаций. Поясню подробнее. Сначала правительство России утверждает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. При этом учитываются множество факторов: изношенность сетей, необходимость модернизации и реконструкции, объем реализуемых коммунальных услуг, другие внутренние и внешние факторы. Затем каждый регион может варьировать эту цифру — предельное отклонение для нашего региона — всего 2,1 процента. Согласитесь, стоимость ресурсов в разных населенных пунктах не может быть одинаковой. И поэтому каждый год, до 1 мая каждая ресурсоснабжающая организация должна направить нам заявление и обосновывающие документы по корректировке или утверждению нового тарифа.