Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

«При проектировании Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова использовали шесть программных платформ и технологию Open BIM. Она помогла создать точную модель объекта и улучшить качество работы. В здании автоматизированы 15 инженерных систем — они контролируются с диспетчерских пультов», — написал мэр Москвы.