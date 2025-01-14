Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Столичная медицинская система переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. О том, как инновационные решения в строительстве делают здравоохранение Москвы качественнее и безопаснее, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Например, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» строили с использованием энергоэффективных материалов и современных систем вентиляции. В корпусе лучевой терапии применяли монолитные конструкции стен и перекрытий повышенной толщины для большей безопасности пациентов и врачей.
«При проектировании Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова использовали шесть программных платформ и технологию Open BIM. Она помогла создать точную модель объекта и улучшить качество работы. В здании автоматизированы 15 инженерных систем — они контролируются с диспетчерских пультов», — написал мэр Москвы.
А строительство корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове поддерживается передовыми цифровыми решениями российских ИТ-разработчиков. Чтобы повысить точность проектирования и ускорить возведение здания, специалисты применяют информационное моделирование BIM.