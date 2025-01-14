Свердловский губернатор встретился с журналистами в День российской печати. Главные заявления

Мигрантский вопрос
Либеральное региональное законодательство по мигрантам связано с экономической необходимостью в трудовых ресурсах. Кадровый дефицит, по словам губернатора, затронул все сферы экономики. В Нижнем Тагиле не хватает 7 тыс. рабочих.
В регионах, где ужесточили мигрантское законодательство, нет возможности пользоваться такси. К тому же Свердловскую область связывает тесное сотрудничество и дружеские отношения со странами Центральной Азии. Жесткие меры могут навредить этим связям. Решение мигрантского вопроса губернатор видит в целевом наборе и ужесточении контроля работодателей за трудовыми мигрантами, занятыми на производствах.
Мегапроект губернатора Куйвашева
Развитие сухого порта в Екатеринбурге вошло в программу стратегического развития России, подписанную премьером Михаилом Мишустиным. Кроме этого, губернатор Куйвашев продвигает проект транспортного коридора, который свяжет регион с Северным морским путем.
Для этого необходимо создать дорогу протяженностью 832 км вдоль уральского горного хребта от железнодорожной станции Обская до Полуночного. Свердловский губернатор ведет переговоры с коллегами из ХМАО и ЯНАО, ведь большая часть нового транспортного коридора пройдет через эти регионы.
Эта транспортная артерия свяжет Екатеринбург, как перевалочный пункт, с важнейшими грузовыми воротами России. Евгений Куйвашев заявил, что проект получил официальное одобрение российского Минпромторга. В следующем году начнутся геолого-разведывательные работы.
Прогнозы на лето
По прогнозам, лето нынешнего года по погодным условиям будет напоминать лето 2023 года, когда в регионе бушевали лесные пожары. Власти, по словам губернатора, вынесли уроки из той ситуации. К началу пожароопасного периода вся техника будет в состоянии полной готовности. При необходимости будут зафрахтованы вертолеты Ми-26 и Ми-8.
День Победы
В честь 80-летия Победы в Екатеринбурге состоится большой праздник с парадом военной техники. Ветераны Великой Отечественной войны, которых в Свердловской области осталось меньше 8 тыс. человек, будут окружены особым вниманием. Главам муниципалитетов поручено разработать индивидуальные дорожные карты по опеке каждого ветерана. Выплаты в честь праздника составят 25 тыс. рублей.
Поддержка печати в киосках
Губернатор Евгений Куйвашев осведомлен о том, что киоски Роспечати исчезают из свердловских городов. Несмотря на то, что Евгений Куйвашев является противником киосков, в которых продают шаурму вперемешку с зажигалками, он готов поручить гордуме Екатеринбурга разработать перечень товаров, которые могут продаваться в киосках Роспечати, и внести изменения в схему размещения НТО, чтобы сохранить точки по продаже газет и журналов.
Поддержка Нижнего Тагила
Свердловские власти озабочены отсутствием многофункциональной детской больницы, которую ждут жители Нижнего Тагила. К концу первого квартала 2025 года будет готов медико-технический проект. Госпиталь будет построен в 2026—2027 годах.
Кроме этого, Куйвашев проанонсировал появление в Нижнем Тагиле филиала московского института имени Баумана, который впоследствии станет самостоятельным индустриальным университетом. Эта образовательная локация должна стать точкой притяжения для молодежи, замедлив отток молодых людей из Нижнего Тагила.
Ural Fashion Week 2025
Фестиваль уральских дизайнеров в этом году пройдет в сентябре, чтобы дата его проведения не совпала с периодом отпусков. Глава региона видит большой потенциал в этом мероприятии, власти будут поддерживать фестивали и бюджетными, и внебюджетными средствами. Глава региона сравнил Ural Fashion Week с «Иннопромом» и отметил, что все коллекции, представленные на Ural Fashion Week 2024, были скуплены байерами не только из дружественных стран, но и из США и Италии. Проведение прошлого фестиваля позволило уральским дизайнерам заключить выгодные соглашения с поставщиками из Узбекистана (ведущего производителя тканей). Свердловский фонд поддержки предпринимательства курирует Ural Fashion Week 2025.