Свердловский губернатор встретился с журналистами в День российской печати. Главные заявления

Фестиваль уральских дизайнеров в этом году пройдет в сентябре, чтобы дата его проведения не совпала с периодом отпусков. Глава региона видит большой потенциал в этом мероприятии, власти будут поддерживать фестивали и бюджетными, и внебюджетными средствами. Глава региона сравнил Ural Fashion Week с «Иннопромом» и отметил, что все коллекции, представленные на Ural Fashion Week 2024, были скуплены байерами не только из дружественных стран, но и из США и Италии. Проведение прошлого фестиваля позволило уральским дизайнерам заключить выгодные соглашения с поставщиками из Узбекистана (ведущего производителя тканей). Свердловский фонд поддержки предпринимательства курирует Ural Fashion Week 2025.