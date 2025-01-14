Экс-судья Шмидт связывает европейский ордер на свой арест со спецслужбами

Шмидт находится в общепольском розыске с 9 сентября 2024 года. Как отмечалось в сообщении региональной прокуратуры Вроцлава, поскольку подозреваемый не находится на территории страны, общенациональные поиски не привели к его задержанию. Есть опасения, что он может предпринимать попытки въезда на территорию стран Европейского Союза. По этой причине был выдан европейский ордер на его арест.