Экс-судья Шмидт связывает европейский ордер на свой арест со спецслужбами

Накануне стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на его арест.
«Подобные действия не случайны и являются частью сценария работы польских спецслужб в ситуации, когда эти службы, а также польское правительство почувствовали угрозу».
Экс-судья поясняет свое преследование с тем, что обладает компрометирующей информацией на польских чиновников.
Шмидт находится в общепольском розыске с 9 сентября 2024 года. Как отмечалось в сообщении региональной прокуратуры Вроцлава, поскольку подозреваемый не находится на территории страны, общенациональные поиски не привели к его задержанию. Есть опасения, что он может предпринимать попытки въезда на территорию стран Европейского Союза. По этой причине был выдан европейский ордер на его арест.
Побег из Польши
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт бежал из Польши в Беларусь в мае 2024 года. Бегство он объяснил преследованиями со стороны властей из-за своих убеждений.
Шмидт заявил, что «хотел попросить об охране со стороны президента (Александра Лукашенко — Sputnik) и в целом страны». По его словам, его персоной могут заинтересоваться спецслужбы США и Великобритании, поэтому он нуждается в защите.
Позднее стало известно, что польские власти лишили его статуса судьи и начали расследование обстоятельств, которые побудили его уехать из страны.
В ноябре президент Беларуси подписал указ о предоставлении бывшему судье политического убежища в республике.