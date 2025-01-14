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Опубликованы предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня опубликованы предвыборные программы всех пяти кандидатов в Президенты Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В газете «Звязда» предвыборные программы опубликованы на белорусском языке, в газете «Рэспублiка» — на русском.

Согласно положению о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, утвержденному ЦИК, каждый кандидат в Президенты имеет право на бесплатные выступления по радио, телевидению и опубликовать свою предвыборную программу в газете.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Республики Беларусь: действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.