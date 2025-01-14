Опубликованы предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси

Согласно положению о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, утвержденному ЦИК, каждый кандидат в Президенты имеет право на бесплатные выступления по радио, телевидению и опубликовать свою предвыборную программу в газете.