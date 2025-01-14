Опубликованы предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси

В газете «Звязда» предвыборные программы опубликованы на белорусском языке, в газете «Рэспублiка» — на русском.
Согласно положению о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, утвержденному ЦИК, каждый кандидат в Президенты имеет право на бесплатные выступления по радио, телевидению и опубликовать свою предвыборную программу в газете.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Республики Беларусь: действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.