Полезные законы Челябинской области, которые вступили в силу с 1 января 2025 года

До 31 декабря 2027 года в Челябинской области продлили действие программ «Земский работник культуры», «Земский тренер» и «Земский фельдшер»; доплаты медицинским работникам и водителям скорой; на 4% проиндексированы социальные выплаты и пособия. Региональные законы, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, — в обзоре Агентства новостей «Доступ».