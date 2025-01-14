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Полезные законы Челябинской области, которые вступили в силу с 1 января 2025 года

До 31 декабря 2027 года продлили действие трех «земских» программ, на 4% проиндексированы социальные выплаты и пособия.

До 31 декабря 2027 года в Челябинской области продлили действие программ «Земский работник культуры», «Земский тренер» и «Земский фельдшер»; доплаты медицинским работникам и водителям скорой; на 4% проиндексированы социальные выплаты и пособия. Региональные законы, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, — в обзоре Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru
Источник: dostup1.ru
Источник: dostup1.ru
Источник: dostup1.ru
Источник: dostup1.ru
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