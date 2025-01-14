Новый министр юстиции принес присягу народу Казахстана

Ерлан Сарсембаев, согласно закону, как вновь назначенный министр зачитал присягу госслужащего.
«Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», — зачитал он.
Напомним, согласно официальной информации, Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году.
Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева.
Трудовой путь:
С 2002 по 2005 год — консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра РК.
2005−2011 годы — заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.
С 2011 по 2016 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.
2016−2017 годы — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.
С 2017 по 2019 год — заместитель руководителя Аппарата сената парламента РК.
С 2019 по 2022 год — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.