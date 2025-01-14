ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России. Военная операция, день 1056-й

ВСУ ночью атаковали беспилотниками несколько регионов России. Украинские дроны сбили в Тульской области, обломки аппаратов повредили промышленное предприятие в Энгельсе, в Казани начался пожар. Занятия в саратовских и энгельсских школах сегодня пройдут в дистанционном режиме. Росавиация ввела временные ограничения на работу нескольких аэропортов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.