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ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России. Военная операция, день 1056-й

ВСУ ночью атаковали беспилотниками несколько регионов России. Украинские дроны сбили в Тульской области, обломки аппаратов повредили промышленное предприятие в Энгельсе, в Казани начался пожар. Занятия в саратовских и энгельсских школах сегодня пройдут в дистанционном режиме. Росавиация ввела временные ограничения на работу нескольких аэропортов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:20 ❗️ Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме после атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — объяснил глава региона.

08:18 Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

08:16 Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

«Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

08:13 ❗️ Утром Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. Чуть позже калужская и тамбовская авиагавани возобновили работу.

08:08 Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, за ночь в регионе сбили по меньшей мере 17 БПЛА. Глава региона прибыл в Алексин, где встретился с руководителем местной администрации.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал Миляев.

Он добавил, что ситуация находится на контроле.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1056-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.