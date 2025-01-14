Тактическая медицина и организация быта: волонтеров для прифронтовых территорий готовят в Приморье

В ДВФУ отмечают рост интереса к миссиям: к началу 2025 года в состав новой группы войдут 16 добровольцев, число желающих растет. На сегодня действует 12 патриотических объединений, активно поддерживающих семьи участников СВО и занимающихся сбором гуманитарной помощи. В 2023 году патриотические мероприятия объединяли более 10 тысяч студентов.