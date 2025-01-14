Тактическая медицина и организация быта: волонтеров для прифронтовых территорий готовят в Приморье

Как рассказали в университете, участники освоили основы тактической медицины, оказания первой помощи, организации быта и взаимодействия с жителями сложных жизненных ситуаций. По итогам трехдневной программы студенты получили сертификаты, подтверждающие их готовность к гуманитарной работе.
В ДВФУ отмечают рост интереса к миссиям: к началу 2025 года в состав новой группы войдут 16 добровольцев, число желающих растет. На сегодня действует 12 патриотических объединений, активно поддерживающих семьи участников СВО и занимающихся сбором гуманитарной помощи. В 2023 году патриотические мероприятия объединяли более 10 тысяч студентов.
Желающие присоединиться к волонтерам могут заполнить соответствующую заявку. В начале 2025 года планируется несколько выездов в новые регионы РФ.