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Тактическая медицина и организация быта: волонтеров для прифронтовых территорий готовят в Приморье

С 10 по 12 января в ДВФУ прошла школа волонтеров гуманитарных миссий, где опытные активисты и приглашенные эксперты обучали студентов, готовящихся работать в новых регионах России, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДВФУ

Как рассказали в университете, участники освоили основы тактической медицины, оказания первой помощи, организации быта и взаимодействия с жителями сложных жизненных ситуаций. По итогам трехдневной программы студенты получили сертификаты, подтверждающие их готовность к гуманитарной работе.

В ДВФУ отмечают рост интереса к миссиям: к началу 2025 года в состав новой группы войдут 16 добровольцев, число желающих растет. На сегодня действует 12 патриотических объединений, активно поддерживающих семьи участников СВО и занимающихся сбором гуманитарной помощи. В 2023 году патриотические мероприятия объединяли более 10 тысяч студентов.

Желающие присоединиться к волонтерам могут заполнить соответствующую заявку. В начале 2025 года планируется несколько выездов в новые регионы РФ.

образование