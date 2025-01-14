Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
Трамп ранее уже заявлял, что президент РФ изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Трампом.
Накануне в Кремле заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, «потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны».
«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете… нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — заявил Трамп.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться «в ближайшие дни или недели».