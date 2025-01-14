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Трамп назвал условие для встречи с Путиным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что президент России Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться «очень оперативно», но сначала ему самому нужно вступить в должность.

Источник: AP 2024

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

Трамп ранее уже заявлял, что президент РФ изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Трампом.

Накануне в Кремле заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, «потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны».

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете… нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — заявил Трамп.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться «в ближайшие дни или недели».

Трамп Дональд
Путин Владимир
переговоры