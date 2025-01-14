В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных

«В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.
Отмечается, что тема тренировки — «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». «С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий», — говорится в сообщении.
В минобороны Белоруссии сообщили, что тренировка — составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в текущем году на белорусской территории.