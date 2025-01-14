Олжас Бектенов поручил цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома

«Существенную долю нашего рынка занимают зарубежные интернет-площадки, мы можем их эффективно использовать для наращивания экспорта отечественных товаров. С другой стороны, возникают вопросы с защитой прав потребителей, интеллектуальной собственности и персональных данных наших гражданах. Уровень качества товаров на маркетплейсах также вызывает вопросы. Не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует, это создает риски как для потребителей, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией».