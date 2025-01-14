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Предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси

В Беларуси в двух изданиях опубликовали предвыборные программы кандидатов в президенты Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси, передает БелТА.

В сообщении сказано, что 14 января 2025 года в двух газетах были опубликованы предвыборные программы пяти кандидатов в президенты Беларуси. Сообщается, что в газете «Звязда» программы опубликованы на белорусском языке, а в газете «Рэспублiка» — на русском языке.

Также говорится, что, согласно положению о порядке использования СМИ в момент подготовки и проведении выборов президента Беларуси, который был утвержден Центральной избирательной комиссией, у каждого кандидата есть право на бесплатные выступления по телевидению, радио. Кроме того, у кандидатов есть возможность разместить предвыборную программу в газете.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Мы писали, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.

Ранее ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.

Тем временем Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности.

А еще экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года.