Предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси, передает БелТА.
В сообщении сказано, что 14 января 2025 года в двух газетах были опубликованы предвыборные программы пяти кандидатов в президенты Беларуси. Сообщается, что в газете «Звязда» программы опубликованы на белорусском языке, а в газете «Рэспублiка» — на русском языке.
Также говорится, что, согласно положению о порядке использования СМИ в момент подготовки и проведении выборов президента Беларуси, который был утвержден Центральной избирательной комиссией, у каждого кандидата есть право на бесплатные выступления по телевидению, радио. Кроме того, у кандидатов есть возможность разместить предвыборную программу в газете.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Мы писали, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.
Ранее ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.
Тем временем Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности.
А еще экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года.