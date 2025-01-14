Предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси

Также говорится, что, согласно положению о порядке использования СМИ в момент подготовки и проведении выборов президента Беларуси, который был утвержден Центральной избирательной комиссией, у каждого кандидата есть право на бесплатные выступления по телевидению, радио. Кроме того, у кандидатов есть возможность разместить предвыборную программу в газете.