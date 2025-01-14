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Назначен новый начальник Управления полиции Талгарского района

Асхат Бекенов возглавил Управление полиции Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/talgar_police

Об этом сегодня стало известно из Instagram районного УП.

«Сообщаем о назначении на должность нового начальника Управления полиции Талгарского района полковника полиции Бекенова Асхата Барлыбаевича».

говорится в сообщении от 14 января 2025 года, адресованном жителям и гостям Талгарского района.

Новый глава УП Талгарского района назначен приказом министра внутренних дел РК.

Асхат Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт.

В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области. До назначения на новую должность работал заместителем начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы.