Назначен новый начальник Управления полиции Талгарского района

Об этом сегодня стало известно из Instagram районного УП.
«Сообщаем о назначении на должность нового начальника Управления полиции Талгарского района полковника полиции Бекенова Асхата Барлыбаевича».
Новый глава УП Талгарского района назначен приказом министра внутренних дел РК.
Асхат Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт.
В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области. До назначения на новую должность работал заместителем начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы.