Экс-глава УДИБ Павел Креско покидает красноярский горсовет

Городской совет Красноярска покидает депутат и бывший глава красноярского УДИБ Павел Креско. Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на вице-спикера горсовета Андрея Козикова.
Павел Креско подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий, в ближайшие 30 дней его рассмотрят в горсовете. Причины решения не уточняются.
Отметим, что Павел Креско был избран в горсовет в сентябре 2023 года. Он входит в комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, а также по бюджету, собственности и экономической политике.
До избрания в городской совет Красноярска Креско с октября 2022 года до конца 2023 года руководил красноярским муниципальным управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ).