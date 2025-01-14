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Экс-глава УДИБ Павел Креско покидает красноярский горсовет

Депутат городского совета Красноярска Павел Креско написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Источник: Горсовет Красноярска

Городской совет Красноярска покидает депутат и бывший глава красноярского УДИБ Павел Креско. Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на вице-спикера горсовета Андрея Козикова.

Павел Креско подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий, в ближайшие 30 дней его рассмотрят в горсовете. Причины решения не уточняются.

Отметим, что Павел Креско был избран в горсовет в сентябре 2023 года. Он входит в комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, а также по бюджету, собственности и экономической политике.

До избрания в городской совет Красноярска Креско с октября 2022 года до конца 2023 года руководил красноярским муниципальным управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ).