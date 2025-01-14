Минобороны сказало про тренировку региональной группировки войск Беларуси и РФ

В ведомстве обратили внимание на то, что в период с 14 по 16 января представители Вооруженных Сил Беларуси и России на стационарных пунктах отработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в момент совместных действий. Уточняется, что указанная тренировка является составной частью комплекса мероприятий, связанного с подготовкой к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в Беларуси в 2025 году.