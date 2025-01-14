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Минобороны сказало про тренировку региональной группировки войск Беларуси и РФ

Минобороны: тренировка региональной группировки войск Беларуси и РФ проходит в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сказало про тренировку региональной группировки войск Беларуси и РФ. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В сообщении сказано, что в интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске 14 января, во вторник, проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил). В Минобороны отметили, что темой тренировки является «Принятие решения на применение РГВ (С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

В ведомстве обратили внимание на то, что в период с 14 по 16 января представители Вооруженных Сил Беларуси и России на стационарных пунктах отработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в момент совместных действий. Уточняется, что указанная тренировка является составной частью комплекса мероприятий, связанного с подготовкой к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в Беларуси в 2025 году.

Напомним, что министр обороны Беларуси анонсировал крупные военные учения с Россией.

Кстати, Беларусь может пригласить на учения «Запад-2025» наблюдателей от стран ЕС и НАТО.

Тем временем МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.