Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже идет. Сроки встречи он не уточнил. О готовности выступить площадкой для нее говорили Сербия и Словакия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что реальная работа по организации контактов между Путиным и Трампом может начаться только после вступления последнего в должность. Инаугурация Дональда Трампа состоится в следующий понедельник, 20 января.