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Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Путин также желает провести эту встречу.

Источник: РИА "Новости"

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше… Но сначала нужно вступить в должность», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже идет. Сроки встречи он не уточнил. О готовности выступить площадкой для нее говорили Сербия и Словакия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что реальная работа по организации контактов между Путиным и Трампом может начаться только после вступления последнего в должность. Инаугурация Дональда Трампа состоится в следующий понедельник, 20 января.

Трамп Дональд
Путин Владимир