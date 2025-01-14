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В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры

ХАНОЙ, 14 янв — РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня начались в Ханое во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Глава российского правительства прибыл во Вьетнам с официальным визитом, он продлится 14—15 января.

Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

Мишустин Михаил