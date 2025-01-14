Задержан бывший главный гаишник Красноярского края Андрей Сиротинин

Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, весной 2024 года главный гаишник края дал указание подчиненным обеспечить сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонт в его квартире. До этого мужчина сам пытался получить водительское, но не смог.
Кроме того, Андрей Сиротинин поручил подчиненным уничтожить требование об удалении чрезмерной тонировки с автомобиля другого его приятеля.
В отношении бывшего высокопоставленного полицейского и иных должностных лиц возбудили два уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В настоящее время Андрей Сиротинин задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, краевое управление ГИБДД (сейчас — ГАИ) он возглавлял с августа 2022 года по ноябрь 2024 года, когда ушел на пенсию.