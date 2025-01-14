Задержан бывший главный гаишник Красноярского края Андрей Сиротинин

По версии следствия, весной 2024 года главный гаишник края дал указание подчиненным обеспечить сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонт в его квартире. До этого мужчина сам пытался получить водительское, но не смог.