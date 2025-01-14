Демешин запустил программу обучения для героев СВО в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о старте региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием «Герои Vостока», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этот проект, созданный по поручению президента Владимира Путина, призван помочь героям спецоперации адаптироваться к гражданской жизни, освоить новые профессии и стать частью региональной команды профессионалов.
«Честность, командная слаженность и патриотизм — главные качества наших защитников. Они необходимы и на государственной службе, и в бизнесе, — отметил Дмитрий Демешин. — Мы создаем все условия для того, чтобы наши герои могли раскрыть свой потенциал на благо жителей края».
Программа включает два основных направления обучения:
Для тех, кто готов приступить к обучению сразу. Кандидаты пройдут отбор, включающий тестирование управленческих навыков.
Для военнослужащих, которые пока находятся в зоне СВО. Они будут зачислены в резерв программы и начнут обучение по возвращении домой.
Обучение стартует 1 апреля и продлится до конца ноября 2025 года. Регистрация участников откроется 20 января на платформе «Россия — страна возможностей» и завершится 21 февраля. Образовательные модули разработаны Высшей школой государственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с ведущими вузами региона.
Дополнительно проект «Герои Vостока» включает факультатив «Герои Vостока: бизнес для СВОих», направленный на развитие предпринимательских навыков. Участники смогут разработать собственные бизнес-проекты под руководством опытных наставников и получить поддержку в реализации своих идей.
За реализацию программы отвечают вице-губернаторы Сергей Кузнецов и Артём Мельников. По словам губернатора, «Герои Vостока» станут важным шагом в интеграции участников СВО в гражданскую жизнь и дадут им возможность стать примером для будущих поколений.