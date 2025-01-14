Демешин запустил программу обучения для героев СВО в Хабаровском крае

«Честность, командная слаженность и патриотизм — главные качества наших защитников. Они необходимы и на государственной службе, и в бизнесе, — отметил Дмитрий Демешин. — Мы создаем все условия для того, чтобы наши герои могли раскрыть свой потенциал на благо жителей края».