Около Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

По 17 беспилотников сбито в Тульской и Орловской областях, 14 — в Ростовской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о нескольких уничтоженных дронах. Mash также уточнил, что еще 15 беспилотников сбили над Самарской областью. Кроме того, по данным Telegram-канала, четыре БПЛА ликвидированы над Курской областью, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над Волгоградской областью.