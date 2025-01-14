Около Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

Регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ночью 14 января ВСУ атаковали российские регионы. По данным Telegram-канала SHOT, средства ПВО сбили более 200 дронов, среди которых были беспилотники UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый», и пять ракет ATACMS.
Об атаке дронов сообщили главы Саратовской, Тульской, Воронежской, Орловской и Ростовской областей, а также Татарстана.
По 17 беспилотников сбито в Тульской и Орловской областях, 14 — в Ростовской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о нескольких уничтоженных дронах. Mash также уточнил, что еще 15 беспилотников сбили над Самарской областью. Кроме того, по данным Telegram-канала, четыре БПЛА ликвидированы над Курской областью, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над Волгоградской областью.
Росавиация для обеспечения безопасности полетов вводила ограничения в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Ульяновска, Пензы и Нижнекамска.
Саратовская область.
Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, большую часть целей в Саратовской области сбили средства ПВО. По данным Mash, предварительно, они работали по реактивным ракетам-дронам «Пекло» и БПЛА «Бобер», уничтожив по меньшей мере 15 целей.
SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Энгельсе местные жители слышали несколько громких взрывов. От одного из них задрожали окна в рамах и сработала сигнализация машин.
«По словам очевидцев, украинские БПЛА, которые атакуют город, летят очень низко и быстро», — сообщил Telegram-канал.
По информации SHOT, обломки одного из беспилотников упали за жилым домом в Энгельсе.
«В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
Губернатор Саратовской области не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.
При этом портал 164.RU сообщил, что в Энгельсе была атакована нефтебаза, которая уже подвергалась удару 8 января.
Также очевидцы рассказали о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Саратовнефтепродукт».
Бусаргин добавил, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Тем не менее, по словам главы региона, занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном формате.
«Детские сады работают в режиме дежурных групп. Колледжи и вузы принимают решение самостоятельно», — добавили в саратовском минобразования.
Татарстан.
В Казани, по данным Mash, ВСУ пытались атаковать химзавод.
«Очевидцы говорят, что сначала слышали, как дроны пролетают над селом Осиново, потом был слышен взрыв неподалеку от завода», — отмечалось в публикации Telegram-канала.
SHOT сообщил, что на территории предприятия возник пожар — загорелась газовая цистерна. Глава региона Рустам Минниханов подтвердил информацию о пожаре, не уточнив детали. Он также отметил, что пострадавших и серьезных разрушений в республике в результате атаки нет, все предприятия работают в штатном режиме.
Кроме того, по данным SHOT, ВСУ пытались атаковать авиастроительный завод в Казани — беспилотник уничтожили средства ПВО. Также сообщается о попытке удара по нефтепрокачивающей станции «Калейкино» в городе Альметьевск. По информации Telegram-канала, один из дронов сбит из стрелкового оружия, второй — расчетом ПВО.
Тульская область.
Массированной атаке БПЛА также подверглась Тульская область, в частности город Алексин. SHOT сообщал, что один из беспилотников взорвался за окном у местного жителя.
Обломки еще одного дрона, по данным Mash, упали рядом с учебно-тренировочной базой «Ока», на которой занимаются параолимпийцы.
«В этот момент на базе находились волейболисты. Они спустились в подвал», — уточнил Telegram-канал.
По словам главы Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших в результате ночной атаки нет. Повреждения при падении обломков БПЛА получили нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме.