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Сбор за пересечение транспортными средствами госграницы введут в Гродненской области с 1 февраля

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь снова вводится в Гродненской области. Соответствующее решение Гродненского областного Совета депутатов от 26 декабря 2024 года № 67 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ставка сбора установлена в размере одной базовой величины (1 БВ — Br42).

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют представители государственных органов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей; граждане, выезжающие за пределы страны для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица при наличии решения соответствующей комиссии при Министерстве здравоохранения; те, кто сопровождает малолетних детей на лечение в санаторно-курортные организации.

Также в перечень включены иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов для участия в мероприятиях, лица, выезжающие из страны с похорон членов семьи или близких родственников, выезжающие по постановлениям о депортации (высылке), иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства.

Для освобождения от уплаты сбора обязательно наличие подтверждающих документов.

Решение вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования.

Аналогичные сборы с 1 февраля будут введены в Брестской и Витебской областях.