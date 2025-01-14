Сбор за пересечение транспортными средствами госграницы введут в Гродненской области с 1 февраля

Также в перечень включены иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов для участия в мероприятиях, лица, выезжающие из страны с похорон членов семьи или близких родственников, выезжающие по постановлениям о депортации (высылке), иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства.