Сбор за пересечение транспортными средствами госграницы введут в Гродненской области с 1 февраля

Ставка сбора установлена в размере одной базовой величины (1 БВ — Br42).
От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют представители государственных органов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей; граждане, выезжающие за пределы страны для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица при наличии решения соответствующей комиссии при Министерстве здравоохранения; те, кто сопровождает малолетних детей на лечение в санаторно-курортные организации.
Также в перечень включены иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов для участия в мероприятиях, лица, выезжающие из страны с похорон членов семьи или близких родственников, выезжающие по постановлениям о депортации (высылке), иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства.
Для освобождения от уплаты сбора обязательно наличие подтверждающих документов.
Решение вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования.
Аналогичные сборы с 1 февраля будут введены в Брестской и Витебской областях.