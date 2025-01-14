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Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии «Недели устойчивого развития Абу-Даби»

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном открытии «Недели устойчивого развития Абу-Даби» (ADSW) и церемонии вручения премии Zayed Sustainability Prize, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Акорды

Мероприятие собрало множество мировых лидеров и экспертов, включая Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Руанды Поля Кагаме, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также Премьер-министров Малайзии, Новой Зеландии и Финляндии.

Форум, проходящий под темой «Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс», сосредоточен на стимулировании инвестиций в зелёные технологии, возобновляемую энергию и поиске инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН.

В рамках саммита ожидается выступление Касым-Жомарта Токаева, где он поделится видением Казахстана в области устойчивого развития и продвижения зелёной экономики.

«Неделя устойчивого развития Абу-Даби» остаётся одной из ведущих глобальных площадок, объединяющих усилия мировых лидеров, учёных, инвесторов и предпринимателей для создания устойчивого будущего.