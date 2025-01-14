Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии «Недели устойчивого развития Абу-Даби»

Мероприятие собрало множество мировых лидеров и экспертов, включая Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Руанды Поля Кагаме, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также Премьер-министров Малайзии, Новой Зеландии и Финляндии.
Форум, проходящий под темой «Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс», сосредоточен на стимулировании инвестиций в зелёные технологии, возобновляемую энергию и поиске инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН.
В рамках саммита ожидается выступление Касым-Жомарта Токаева, где он поделится видением Казахстана в области устойчивого развития и продвижения зелёной экономики.
«Неделя устойчивого развития Абу-Даби» остаётся одной из ведущих глобальных площадок, объединяющих усилия мировых лидеров, учёных, инвесторов и предпринимателей для создания устойчивого будущего.