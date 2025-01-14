«Очень много знакомых лиц, приготовьтесь удивляться». Лукашенко проводит первый кадровый день в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января, во вторник, проводит первый в 2025 году кадровый день. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Громкие новости из Дворца Независимости ожидаем сегодня. У Первого кадровый день!!» — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что в списке очень много знакомых лиц. Сообщается, что первый пул назначенцев связан с предложениями, касающимися обновления состава дипломатического корпуса.
«И это тот момент, когда очень много знакомых фамилий вы увидите в списке. Приготовьтесь удивляться», — отметили в телеграм-канале.
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