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«Очень много знакомых лиц, приготовьтесь удивляться». Лукашенко проводит первый кадровый день в 2025 году

Лукашенко проводит кадровый день 14 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января, во вторник, проводит первый в 2025 году кадровый день. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Громкие новости из Дворца Независимости ожидаем сегодня. У Первого кадровый день!!» — сказано в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что в списке очень много знакомых лиц. Сообщается, что первый пул назначенцев связан с предложениями, касающимися обновления состава дипломатического корпуса.

«И это тот момент, когда очень много знакомых фамилий вы увидите в списке. Приготовьтесь удивляться», — отметили в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.

Тем временем МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.

А еще Минтранс Беларуси сказал о завышенных ценах на такси при заказе «от борта».