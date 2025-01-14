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Песков: между США и РФ существуют контакты только технического уровня

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Политического диалога между США и Россией как не было, так и нет, есть контакты только технического уровня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой, вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня, политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет», — сказал он.

Песков Дмитрий