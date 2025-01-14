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Армению и США свяжет договор о стратегическом партнерстве

14 января в Вашингтоне состоится процедура подписания договора о стратегическом сотрудничестве Армении и США. Документ подпишут глава МИД республики Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщают «Ведомости», Мирзоян отправился в столицу США с рабочим визитом. В программу поездки церемония подписания договора о сотрудничестве двух стран внесена как отдельное мероприятие.

По информации МИД Армении, встреча Энтони Блинкена и Арарата Мирзояна для заключения договора состоится в 22:00 по ереванскому времени (в Вашингтоне будет 13:00, а в Москве — 21:00) и будет транслироваться на платформах Госдепа США.

5 декабря глава Министерства обороны США Ллойд Остин встречался с главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном. Во время диалога министры обсудили вопросы взаимодействия государств в сфере обеспечения безопасности.

В ноябре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и избранным президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Темой беседы стало развитие отношений двух стран.

Решение о заключении стратегического партнерства между США и Арменией было принято в июне 2024 года по итогам заседания с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Ранее, 9 января, правительство Армении приняло законопроект о старте евроинтеграции. В Москве предупредили Ереван о невозможности одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС.