Армению и США свяжет договор о стратегическом партнерстве

По информации МИД Армении, встреча Энтони Блинкена и Арарата Мирзояна для заключения договора состоится в 22:00 по ереванскому времени (в Вашингтоне будет 13:00, а в Москве — 21:00) и будет транслироваться на платформах Госдепа США.