Армению и США свяжет договор о стратегическом партнерстве

Как сообщают «Ведомости», Мирзоян отправился в столицу США с рабочим визитом. В программу поездки церемония подписания договора о сотрудничестве двух стран внесена как отдельное мероприятие.
По информации МИД Армении, встреча Энтони Блинкена и Арарата Мирзояна для заключения договора состоится в 22:00 по ереванскому времени (в Вашингтоне будет 13:00, а в Москве — 21:00) и будет транслироваться на платформах Госдепа США.
5 декабря глава Министерства обороны США Ллойд Остин встречался с главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном. Во время диалога министры обсудили вопросы взаимодействия государств в сфере обеспечения безопасности.
В ноябре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и избранным президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Темой беседы стало развитие отношений двух стран.
Решение о заключении стратегического партнерства между США и Арменией было принято в июне 2024 года по итогам заседания с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
Ранее, 9 января, правительство Армении приняло законопроект о старте евроинтеграции. В Москве предупредили Ереван о невозможности одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС.