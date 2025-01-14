США хотят вывести из строя «Турецкий поток», заявил Лавров

Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
Сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.