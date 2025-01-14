Хижняк: Беларуси нужна экономика новых горизонтов

Политик также называет молодежь потенциалом будущего Беларуси. По мнению Хижняка, молодежь и семья должны стать центром государственной политики в стране. Он выступает за то, чтобы «расширить доступ молодых специалистов к арендному жилью и ипотеке с минимальной ставкой».