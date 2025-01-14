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Хижняк: Беларуси нужна экономика новых горизонтов

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Кандидат в президенты Александр Хижняк в своей предвыборной программе выступает за увеличение минимальной оплаты труда и называет людской потенциал основой сильной Беларуси, об этом говорится в предвыборной программе лидера Республиканской партии труда и справедливости.

Источник: Sputnik.by

Сегодня белорусские государственные газеты «Звязда» и «Республика» опубликовали предвыборные программы кандидатов в президенты на белорусском и русском языках.

«Увеличить размер минимальной оплаты труда, совершенствовать формы адаптации людей к изменениям на рынке труда».

говорится в программных тезисах Хижняка.

Политик также называет молодежь потенциалом будущего Беларуси. По мнению Хижняка, молодежь и семья должны стать центром государственной политики в стране. Он выступает за то, чтобы «расширить доступ молодых специалистов к арендному жилью и ипотеке с минимальной ставкой».

Кандидат в президенты уверен, что Беларуси нужна экономика новых горизонтов.

«Это экономика высокого уровня жизни, инновационных подходов и технологий, высокой производительности, а также сильного реального сектора и рынков сбыта».

говорится в его предвыборной программе.

Кандидат также считает, что Беларусь, как миролюбивое государство, заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с другими странами. По его мнению, республике нужно обеспечивать максимальную активизацию сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

При этом он отмечает важность повышения потенциала Вооруженных Сил страны, укрепления кадрового потенциала силовых и правоохранительных структур.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января, в выборах участвуют пять кандидатов.

экономика
ЕАЭС