Хижняк: Беларуси нужна экономика новых горизонтов

Сегодня белорусские государственные газеты «Звязда» и «Республика» опубликовали предвыборные программы кандидатов в президенты на белорусском и русском языках.
«Увеличить размер минимальной оплаты труда, совершенствовать формы адаптации людей к изменениям на рынке труда».
Политик также называет молодежь потенциалом будущего Беларуси. По мнению Хижняка, молодежь и семья должны стать центром государственной политики в стране. Он выступает за то, чтобы «расширить доступ молодых специалистов к арендному жилью и ипотеке с минимальной ставкой».
Кандидат в президенты уверен, что Беларуси нужна экономика новых горизонтов.
«Это экономика высокого уровня жизни, инновационных подходов и технологий, высокой производительности, а также сильного реального сектора и рынков сбыта».
При этом он отмечает важность повышения потенциала Вооруженных Сил страны, укрепления кадрового потенциала силовых и правоохранительных структур.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января, в выборах участвуют пять кандидатов.