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Перспективы встречи Путина и Трампа и договор с Ираном. Темы брифинга Пескова

Перспективы встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, а также договор о стратегическом партнерстве с Ираном стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Республики Крым и Севастополя.

Также в течение дня у главы государства будет серия закрытых внутренних встреч и совещаний.

Переговоры российского лидера и президента Ирана Масуда Пезешкиана, запланированные на 17 января, пройдут в Кремле.

О перспективах встречи Путина и Трампа

Новой информации о потенциальной встрече Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом нет.

Политического диалога между США и России на данный момент нет: «Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой, вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня, политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет».

Об отношениях Армении и США

Развитие стратегического партнерства Армении и США является «абсолютным суверенным правом» Еревана, Россия намерена выстраивать свои связи со страной.

США играют дестабилизируют роль на Южном Кавказе и пытаются «затягивать в свой кильватер» новые страны.

О договоре с Ираном

Россия придает «большое значение» предстоящему подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Песков Дмитрий