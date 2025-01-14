Перспективы встречи Путина и Трампа и договор с Ираном. Темы брифинга Пескова

Политического диалога между США и России на данный момент нет: «Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой, вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня, политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет».