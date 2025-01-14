Перспективы встречи Путина и Трампа и договор с Ираном. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Республики Крым и Севастополя.
Также в течение дня у главы государства будет серия закрытых внутренних встреч и совещаний.
Переговоры российского лидера и президента Ирана Масуда Пезешкиана, запланированные на 17 января, пройдут в Кремле.
О перспективах встречи Путина и Трампа
Новой информации о потенциальной встрече Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом нет.
Политического диалога между США и России на данный момент нет: «Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой, вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня, политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет».
Об отношениях Армении и США
Развитие стратегического партнерства Армении и США является «абсолютным суверенным правом» Еревана, Россия намерена выстраивать свои связи со страной.
США играют дестабилизируют роль на Южном Кавказе и пытаются «затягивать в свой кильватер» новые страны.
О договоре с Ираном
Россия придает «большое значение» предстоящему подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.