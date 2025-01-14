Виталий Хоценко встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, Александр Грицай представил Виталию Хоценко нового заместителя начальника дороги по Омскому региону. Им стал Ерлан Смагулов. Ранее он занимал должность заместителя главного инженера ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению.
Известно, что Ерлан Кабиденович, который будет представлять десятитысячный коллектив, — омич, долгое время работал за пределами региона и сейчас вернулся на малую родину. Правительство Омской области со своей стороны будет оказывать максимальное содействие и поддержку.
Как отметил Александр Грицай, ЗСЖД обеспечивает необходимую стабильность перевозок, качество обслуживания пассажиров.
Также он выразил благодарность губернатору Омской области за поддержку и конструктивные взаимоотношения. Виталий Хоценко в свою очередь подчеркнул, что ЗСЖД является для Омской области важным партнером.
Добавим, что Западно-Сибирская железная дорога пролегает по 10 муниципальным районам Омской области, обеспечивая транспортную мобильность населения. На железнодорожных предприятиях, расположенных в Омском регионе Западно-Сибирской магистрали, трудятся около 10 тысяч человек.