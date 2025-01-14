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Лукашенко назначил Кийко министром по налогам и сборам

До настоящего времени Дмитрий Кийко занимал должность первого заместителя министра финансов.
Источник: БЕЛТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Кийко назначен министром по налогам и сборам. Соответствующее кадровое решение Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 14 января, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Кийко занимал должность первого заместителя министра финансов.

Лукашенко: налоговая система должна быть справедливой.

Дмитрий Николаевич Кийко родился 15 ноября 1977 года в Минске. В 1998 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2008-м — Академию управления при Президенте Беларуси.

1999−2000 — государственный налоговый инспектор ИГНК по Центральному району города Минска.

2000−2010 — консультант, заместитель начальника управления бюджетно-налоговой политики главного управления финансовой, налоговой, денежно-кредитной и валютной политики Министерства экономики.

В 2010—2014 годах работал начальником главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов.

2014−2020 — заместитель министра финансов.

2020−2025 — первый заместитель министра финансов. -0-

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