Лукашенко: налоговая система должна быть справедливой

Александр Лукашенко особо отметил, что налоговая система должна быть справедливой. «Не скажу, что у нас все справедливо. Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям», — подчеркнул белорусский лидер.