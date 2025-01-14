Лукашенко: налоговая система должна быть справедливой

«Что касается налоговой системы, по-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система. Тем не менее, свежим взглядом посмотрите, что надо сделать. Также вас ориентирую на то, чтобы вы не болели и не страдали излишними рыночными категориями. Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему. И напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать. Важнейшее направление работы», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко особо отметил, что налоговая система должна быть справедливой. «Не скажу, что у нас все справедливо. Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям», — подчеркнул белорусский лидер.