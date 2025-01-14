Иноагентов лишили возможности устроиться во власть Свердловской области

Перечень оснований для исключения из кадрового резерва дополнился наличием у соискателей статуса иностранного агента. Автоматически такой человек будет исключен из числа соискателей на карьеру в госслужбе.
Помимо людей, получивших статус иноагента, из кадрового резерва исключат и эмигрантов. В ноябре 2024 года депутаты Госдумы приняли закон, досрочно прекращающий полномочия людей, признанных иноагентами, в органах власти. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — заявил спикер парламента Вячеслав Володин.
Отметим, недавно в Госдуме приняли закон, обязывающий иностранных агентов или тех, кто перечисляет им деньги, открывать спецсчет. Воспользоваться средствами на счету станет возможным только после снятия статуса.