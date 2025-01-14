В мэрии Ростова не подтвердили информацию об отставке Алексея Логвиненко, он на рабочем месте

«Досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Отчет главы администрации назначен на 25.02.2025, о чем сегодня на расширенном планерном совещании сообщила глава города — председатель Ростовской-на-Дону городской Думы З. В. Неярохина», — отметила Мария Петрова.