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В мэрии Ростова не подтвердили информацию об отставке Алексея Логвиненко, он на рабочем месте

Ростовская область, 14 января 2025. DON24.RU. В мэрии Ростова не подтвердили информацию об отставке главы городской администрации Алексея Логвиненко. Сегодня информация о возможном уходе градоначальника начала распространяться в журналистских кругах.

Источник: Don24.ru

«Глава администрации города находится на своем рабочем месте», — прокомментировала пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Она добавила, что глава администрации избирается депутатами городской Думы на срок полномочий, который истекает в октябре 2025 года.

«Досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Отчет главы администрации назначен на 25.02.2025, о чем сегодня на расширенном планерном совещании сообщила глава города — председатель Ростовской-на-Дону городской Думы З. В. Неярохина», — отметила Мария Петрова.