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Кандидат в президенты Сыранков предлагает сделать 17 сентября выходным днем

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Кандидат в президенты, лидер Компартии Беларуси Сергей Сыранков заявил о необходимости построения общества социальной справедливости и всеобщей средней зажиточности.

Источник: Sputnik.by

Отдельной темой в предвыборной программе кандидата-коммуниста обозначена тема исторической памяти и антифашизма.

Сегодня белорусские государственные газеты «Звязда» и «Республика» опубликовали предвыборные программы кандидатов в президенты на белорусском и русском языках.

«Не допускать переписывания истории не только Великой Отечественной войны, но и Великой Октябрьской революции, Гражданской войны, национально-освободительного движения в Западной Беларуси».

говорится в предвыборной программе Сыранкова.

Он также предлагает сделать 17 сентября выходным днем в стране, а государственную символику СССР и БССР — национально-культурными ценностями.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января, в выборах участвуют пять кандидатов.

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