Кандидат в президенты Сыранков предлагает сделать 17 сентября выходным днем

Отдельной темой в предвыборной программе кандидата-коммуниста обозначена тема исторической памяти и антифашизма.
Сегодня белорусские государственные газеты «Звязда» и «Республика» опубликовали предвыборные программы кандидатов в президенты на белорусском и русском языках.
«Не допускать переписывания истории не только Великой Отечественной войны, но и Великой Октябрьской революции, Гражданской войны, национально-освободительного движения в Западной Беларуси».
Он также предлагает сделать 17 сентября выходным днем в стране, а государственную символику СССР и БССР — национально-культурными ценностями.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января, в выборах участвуют пять кандидатов.