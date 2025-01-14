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Рябков заявил, что отношения РФ и США почти на нуле

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона почти на нуле, вопросы снижения конфликтного потенциала нужно сохранить в поле зрения. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ничего не исключаем из той повестки дня, которая на сегодня крайне проблемная, отношения [РФ и США] фактически на нуле. Они несут по-прежнему значительный конфликтный потенциал, и управление связанными с этим рисками, наверное, тоже должно находиться в центре внимания, по крайней мере, очень серьезно в поле зрения Москвы и Вашингтона. На экспертном уровне, на уровне специалистов мы тоже готовы к такому диалогу», — указал замминистра.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в первые полгода своего президентства и готов к таким контактам. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий. При этом на данный момент «конкретики никакой нет».

Путин Владимир
Трамп Дональд