Рябков заявил, что отношения РФ и США почти на нуле

«Мы ничего не исключаем из той повестки дня, которая на сегодня крайне проблемная, отношения [РФ и США] фактически на нуле. Они несут по-прежнему значительный конфликтный потенциал, и управление связанными с этим рисками, наверное, тоже должно находиться в центре внимания, по крайней мере, очень серьезно в поле зрения Москвы и Вашингтона. На экспертном уровне, на уровне специалистов мы тоже готовы к такому диалогу», — указал замминистра.