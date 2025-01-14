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Новый глава МАРТ: необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка, поддержке отечественных производителей. Об этом заявил журналистам новый министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Главу ведомства спросили, какие изменения он мог бы отметить в возглавляемой им сфере в новый приход, учитывая, что до 2019 года Артур Карпович работал в системе МАРТ и в том числе на посту первого замминистра.

«За это время доля товаров отечественного производства существенно снизилась в нашей розничной торговле. На мой взгляд, это большой минус. Да, наши предприятия нарастили свои экспортные объемы, завоевали новые рынки. Но вместе с тем, мне кажется, что необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка, поддержке наших производителей. Потому что время достаточно непростое, год будет сложным», — сказал Артур Карпович.

экономика
торговля