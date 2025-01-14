Новый глава МАРТ: необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка

«За это время доля товаров отечественного производства существенно снизилась в нашей розничной торговле. На мой взгляд, это большой минус. Да, наши предприятия нарастили свои экспортные объемы, завоевали новые рынки. Но вместе с тем, мне кажется, что необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка, поддержке наших производителей. Потому что время достаточно непростое, год будет сложным», — сказал Артур Карпович.