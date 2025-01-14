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Лукашенко: если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения с Израилем

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если найти правильную дорогу, у Беларуси будут добрые отношения с Израилем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 января, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Unsplash

«Не знаю, как Ярошевичу (новый посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич. — Прим. БЕЛТА) будет работаться в Израиле, там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, — убежден Президент. — Там есть много тех, кто не хотел бы выстраивать с нами отношения, но большинство людей, которые ценят и уважают Беларусь. И наших же там предостаточно, которые в свое время уехали, их дети. Как там строить отношения, я думаю, ты лучше меня знаешь».

Лукашенко Александр