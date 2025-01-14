Богданов: Беларусь предложит Казахстану проводить форумы регионов

Он обратил внимание, что Казахстан входит в десятку крупнейших покупателей белорусских товаров в мире. С 2021 года товарооборот двух стран превышает $1 млрд. Однако белорусский экспорт на протяжении нескольких лет держится на уровне $800−900 млн, и, по словам дипломата, его необходимо нарастить до $1 млрд, такая задача поставлена главой государства. Сделать это планируется за счет увеличения поставок продовольственной продукции, развивая дилерскую сеть, и промышленной кооперации. «Необходимо развивать наши сборочные производства, которые там (в Казахстане. — Прим. БЕЛТА) присутствуют. Не только торговать, но и совместно производить машины. Очень неплохо работают “Гомсельмаш”, Минский тракторный завод (три сборочных точки у нас там присутствуют). Необходимо активизировать работу МАЗа, “Могилевлифтмаша”, других предприятий, которые интересны для наших коллег», — сказал посол. В этом плане он также подчеркнул широкие возможности для реэкспорта совместно произведенной продукции в третьи страны.