Богданов: Беларусь предложит Казахстану проводить форумы регионов

По словам дипломата, Президент, принимая кадровые решения и говоря о развитии сотрудничества с Казахстаном, задал вектор, который требует особого внимания, и это — взаимодействие с регионами Казахстана. «Конечно, необходимо приложить много усилий для того, чтобы это реализовать. Мы неплохо знаем столицу (как действующую, так и южную, Алма-Аты), но двинуться дальше у нас пока не так и хорошо получилось. В этом направлении нужно работать», — сказал дипломат.
«Возможно, мы создадим некий формат работы наподобие форума регионов, который есть с Российской Федерацией, — продолжил он. — Такое предложение будем обязательно вносить руководству Казахстана. Ведь мы видим положительный эффект от нашего регионального взаимодействия с братской Россией. Конечно, с братской Республикой Казахстан нам сам бог велел усиливать это взаимодействие».
«Ведь сегодня геополитически очень сложно нашим странам выживать — нас стараются разъединить, оторвать друг от друга. Поэтому задача состоит в том, чтобы сохранить культурное, историческое взаимодействие и на базе этих крепких связей, которые нас духовно объединяют, увеличить товарооборот», — добавил Алексей Богданов.
Он обратил внимание, что Казахстан входит в десятку крупнейших покупателей белорусских товаров в мире. С 2021 года товарооборот двух стран превышает $1 млрд. Однако белорусский экспорт на протяжении нескольких лет держится на уровне $800−900 млн, и, по словам дипломата, его необходимо нарастить до $1 млрд, такая задача поставлена главой государства. Сделать это планируется за счет увеличения поставок продовольственной продукции, развивая дилерскую сеть, и промышленной кооперации. «Необходимо развивать наши сборочные производства, которые там (в Казахстане. — Прим. БЕЛТА) присутствуют. Не только торговать, но и совместно производить машины. Очень неплохо работают “Гомсельмаш”, Минский тракторный завод (три сборочных точки у нас там присутствуют). Необходимо активизировать работу МАЗа, “Могилевлифтмаша”, других предприятий, которые интересны для наших коллег», — сказал посол. В этом плане он также подчеркнул широкие возможности для реэкспорта совместно произведенной продукции в третьи страны.