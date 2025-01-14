Лукашенко обозначил приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном

«Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качество, — подчеркнул Александр Лукашенко. — За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах».