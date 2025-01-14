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Лукашенко обозначил приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивать торговлю с Казахстаном необходимо прежде всего за счет регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 января, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Назначая Алексея Богданова послом Беларуси в Казахстане, глава государства поинтересовался, какими он видит отношения с этой страной.

«Ставлю перед собой задачу превысить экспорт белорусской продукции в $1 млрд. Наш товарооборот в 2021 году в целом превысил $1 млрд и сегодня составляет $1,1−1,2 млрд, но экспорт пока у нас завис на цифре $800−900 млн. Надо добавить в этом ключе», — ответил бывший министр антимонопольного регулирования и торговли.

«А за счет чего?» — уточнил Александр Лукашенко.

Алексей Богданов отметил необходимость развития совместных производств тракторов и комбайнов. Также, по его словам, активнее должны вести себя на казахстанском рынке МАЗ, «Могилевлифтмаш» и «Бобруйскагромаш».

«Будем этими вещами заниматься. Кроме того, нам необходимо увеличивать поставки белорусского продовольствия. Будем работать по увеличению поставок именно халяльной продукции, — отметил дипломат. — И, конечно, политика, культура, спорт — никто не отменял эту работу. Необходимо будет работать по всем направлениям».

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой добавил, что еще один резерв в отношениях с Казахстаном — сотрудничество на межрегиональном уровне.

«Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качество, — подчеркнул Александр Лукашенко. — За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах».

Подобную политику, обратил внимание Президент, необходимо проводить и в Узбекистане. «С Президентом Мирзиёевым у нас более чем хорошие отношения. Но надо с ними работать. Уверен, что там большое поле деятельности», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко Александр