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Президент Беларуси считает налоговую систему в стране стабильной

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Налогообложение влияет на многие аспекты в стране, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения Дмитрий Кийко на должность министра по налогам и сборам.

Источник: Sputnik.by

Глава государства провел во вторник кадровый день.

«Что касается налоговой системы, по-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система».

цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер призвал нового министра оценить свежим взглядом всю систему налогообложения, но не пользоваться лишними рыночными категориями, так как предприятия должны нормально работать.

По его словам, налоговая система в республике должна быть справедливой, хотя пока нельзя сказать, что в стране все справедливо в этой сфере.

«Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население».

особо отметил Лукашенко.

Он уточнил, что льготы должны быть у тех, кто на это имеет право, а кто не имеет — должен жить без льгот.

«Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно».

пояснил глава белорусского государства.
Лукашенко Александр
экономика
налоги