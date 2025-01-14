Президент Беларуси считает налоговую систему в стране стабильной

Глава государства провел во вторник кадровый день.
«Что касается налоговой системы, по-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система».
Белорусский лидер призвал нового министра оценить свежим взглядом всю систему налогообложения, но не пользоваться лишними рыночными категориями, так как предприятия должны нормально работать.
По его словам, налоговая система в республике должна быть справедливой, хотя пока нельзя сказать, что в стране все справедливо в этой сфере.
«Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население».
Он уточнил, что льготы должны быть у тех, кто на это имеет право, а кто не имеет — должен жить без льгот.
«Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно».