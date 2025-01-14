WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня

Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.