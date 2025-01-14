WSJ: ЦАХАЛ и ХАМАС завершают согласование соглашения по прекращению огня

«Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено уже во вторник», — пишет издание со ссылкой на чиновников с обеих сторон.
По их данным, стороны согласились с наиболее важными пунктами соглашения, но все еще работают над некоторыми формулировками. При этом обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось ранее.
В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в котором нет каких-либо замечаний.
В Дохе в настоящее время проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.