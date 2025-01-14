Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»

За обеспечение инвалидов ТСР отвечают Социальный фонд России и его территориальные отделения, куда поступает финансирование из федерального бюджета. Люди с инвалидностью жаловались на задержки с сертификатами и компенсациями за коляски и ходунки, и эта проблема наблюдалась по всей стране.