Жители Гренландии могут поступить по примеру Крыма — Лавров

«Думаю, что для начала нужно послушать гренландцев — так же, как мы, будучи соседями с другими островами, полуостровами и землями, послушали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, чтобы узнать их отношение к режиму, который пришел к власти через незаконный госпереворот и который не был воспринят жителями Крыма, Новороссии и Донбасса», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.