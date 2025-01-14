Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

«Когда тебя уже не избрали, и твоя команда, которая видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, ну чисто этически, не только из политической, но и из человеческой порядочности ну досиди откуда-то взявшиеся эти три месяца между выборами и инаугурацией. Сиди и понимай, что народ хочет другой политики. Нет, мы обязательно хлопнем дверью, чтобы никому мало не показалось», — посетовал Лавров.