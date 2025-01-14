Лукашенко: никакой размазни быть не должно ни в правительстве, ни в Администрации Президента

«Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе — у нас все получится, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет — давай, Президент, там разбирайся».