Лукашенко: никакой размазни быть не должно ни в правительстве, ни в Администрации Президента

Президент обратил внимание, что в этом году и во всей пятилетке главным требованием, как и для всех государственных служащих, станет исполнительская дисциплина и ответственность за принимаемые решения.
«Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе — у нас все получится, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет — давай, Президент, там разбирайся».
В пример он привел работу по разработке инвестиционной программы. «Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно», — потребовал глава государства.