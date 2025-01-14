Новый глава МНС: никаких коренных изменений налоговой системы не ожидается

«Налоговая система важна для каждой страны. Это часть кровеносной системы экономики, посредством которой мы перераспределяем то, что зарабатываем. Основная задача Президента (которую он ставит. — Прим. БЕЛТА) — справедливость. Мы должны распределять это справедливо. Мы не ожидаем никаких коренных изменений налоговой системы. Все эти изменения мы сделали в предыдущие годы. Реформировали, упрощали налоговую систему. Поэтому сегодня имеем достаточно стандартный набор инструментов. И задача, во-первых, чтобы налоговая система была справедливой. Второе — повышать эффективность этих инструментов», — сказал глава ведомства.