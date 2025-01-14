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Новый глава МНС: никаких коренных изменений налоговой системы не ожидается

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких коренных изменений налоговой системы не ожидается. Об этом заявил журналистам Дмитрий Кийко, которого Президент назначил министром по налогам и сборам, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Налоговая система важна для каждой страны. Это часть кровеносной системы экономики, посредством которой мы перераспределяем то, что зарабатываем. Основная задача Президента (которую он ставит. — Прим. БЕЛТА) — справедливость. Мы должны распределять это справедливо. Мы не ожидаем никаких коренных изменений налоговой системы. Все эти изменения мы сделали в предыдущие годы. Реформировали, упрощали налоговую систему. Поэтому сегодня имеем достаточно стандартный набор инструментов. И задача, во-первых, чтобы налоговая система была справедливой. Второе — повышать эффективность этих инструментов», — сказал глава ведомства.

«Самое главное, чтобы плательщики своевременно и в полном размере платили налоги. А задача налоговой службы в том, чтобы она помогала им это делать созданием удобных и понятных сервисов», — отметил Дмитрий Кийко.

экономика
налоги