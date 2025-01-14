Подсудимый глава поселения Волгоградской области покинул свой пост

Напомним, Сергей Лесниченко ранее возглавлял администрацию Котово, однако ушел с этого поста в марте 2023 год после скандала, разразившегося из-за криминальной истории со строительством дороги на улице Дачная, где были похищены бюджетные средства в размере около 8 миллиона рублей. Бывший чиновник подписал акты выполненных работ, после чего дорога стала разваливаться на глазах у изумленных горожан. После отставки бывший мэр города вернулся на свою родину в село Моисеево и стал работать в сельской администрации. После того, как новоизбранная глава поселения сразу после выборов отказалась от своей должности, Сергей Лесниченко стал и.о. главы поселения.