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Подсудимый глава поселения Волгоградской области покинул свой пост

Сергей Лесниченко, являвшийся и.о. главы Моисеевского сельского поселения Котовского района Волгоградской области, оставил свою должность. Как сообщили ИА «Высота 102» в сельской администрации, он уволился по собственному желанию.

Новым исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стала Валентина Котенко, ранее работавшая ведущим специалистом по общим вопросам Моисеевского поселения.

Напомним, Сергей Лесниченко ранее возглавлял администрацию Котово, однако ушел с этого поста в марте 2023 год после скандала, разразившегося из-за криминальной истории со строительством дороги на улице Дачная, где были похищены бюджетные средства в размере около 8 миллиона рублей. Бывший чиновник подписал акты выполненных работ, после чего дорога стала разваливаться на глазах у изумленных горожан. После отставки бывший мэр города вернулся на свою родину в село Моисеево и стал работать в сельской администрации. После того, как новоизбранная глава поселения сразу после выборов отказалась от своей должности, Сергей Лесниченко стал и.о. главы поселения.

В настоящее время он проходит подсудимым по уголовному делу, которое рассматривается в районном суде с мая прошлого года и переносилось уже более десятка раз по разным причинам. Последние несколько заседаний не состоялись из-за болезни подсудимого. Предпоследнее отменили из-за необходимости истребования новых доказательство. Следующее должно состояться сегодня, 14 января.

При этом в конце 2024 года был вынесен первый приговор одному из фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве дороги. Подрядчик получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима.